Bordeaux met David Guion à pied

La goutte d’eau.

On ne se faisait plus beaucoup d’illusions sur l’avenir de David Guion, qui avait autant de chances d’être maintenu sur le banc de Bordeaux que la Namibie de remporter la Coupe du monde de rugby. Et la défaite concédée à domicile contre Laval, ce samedi après-midi (0-1), a semble-t-il été celle de trop. Une heure environ après le coup de sifflet final, le club aquitain a en effet révélé que son entraîneur avait été mis à pied.

COMMUNIQUE DU CLUB La Direction du FC Girondins de Bordeaux a notifié à l'issue du match à David Guion sa mise à pied à titre conservatoire. pic.twitter.com/sFuZuLNykm — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 7, 2023

« La direction du FC Girondins de Bordeaux a notifié à l’issue du match à David Guion sa mise à pied à titre conservatoire », a expliqué le FCGB dans un communiqué laconique. Nommé entraîneur des Marine et Blanc à l’été 2022, l’ancien coach de Reims avait loupé de peu la montée en Ligue 1 pour sa première saison. Malgré de nombreux renforts, son effectif n’a pas su surfer sur la même dynamique et pointe, après dix journées, à une treizième place en totale inadéquation avec ses ambitions sportives. Au cours des dernières rencontres disputées au Matmut Atlantique, les ultras bordelais avaient d’ailleurs explicitement fait savoir qu’ils souhaitaient un départ du technicien de 56 ans.

Ils ont donc été exaucés.

