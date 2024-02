Bologna a continué de verser le salaire de Mihajlović après son décès

La classe.

Décédé le 16 décembre 2022 des suites d’une leucémie, Siniša Mihajlović reste encore dans toutes les mémoires. Ce dimanche, ces deux anciennes maisons, Bologna et la Lazio s’affrontent dans un choc au parfum européen. Un match auquel assistera Arianna Mihajlović pour exprimer sa gratitude envers l’écurie bolonaise, dernier club entraîné par son défunt mari. En effet, si l’ancien international yougoslave a été démis de ses fonctions début septembre 2022, il restait encore sous contrat avec Bologna. Après sa disparition, les dirigeants Rossoblù ne sont pas entrés dans une bataille juridique et ont continué à verser son salaire, comme l’explique Arianna dans un entretien à Il Messagero. « Il ne s’attendait pas à cette démission et il voulait continuer à se battre pour Bologna jusqu’à la fin », explique la veuve pour le quotidien transalpin. Elle précise : « Le club de Bologna s’est montré exemplaire et à honorer le salaire de mon mari jusqu’à la fin de son contrat. Un geste d’une grande classe qui, dans un moment délicat, m’a permis d’avoir une certaine sécurité. » Face à cette épreuve, Arianna ajoute qu’elle a été contrainte de consulter un médecin : « Mon médecin a eu des mots forts qui m’ont énormément aidé. Il m’a dit : « Soit tu restes forte pour tes enfants, soit tu te laisses aller et tu rejoins Siniša. » Cela m’a énormément aidé. »

L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic pic.twitter.com/c7b3TQuJ2d — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) December 19, 2022

Éternellement reconnaissante envers Bologna, Arianna précise néanmoins que pour ce match à la Lazio, son coeur risque de pencher pour le club de la capitale : « Revenir au stade va me permettre de reconnecter avec un monde avec lequel je m’étais un peu éloignée ces derniers temps. Mes enfants sont des fans de la Lazio donc je ne sais pas si je supporterais Bologna. »

Ça a le mérite d’être clair.

