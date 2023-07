Blanc a failli quitter l’OL

De but en Blanc.

Confirmé sur le banc de l’Olympique lyonnais pour la saison qui arrive, Laurent Blanc a pourtant hésité à abandonner son poste. Interrogé par L’Équipe, le Président confesse avoir pensé à partir peu de temps après son arrivée, à l’automne dernier. « Il y a trop de boulot, des joueurs pas dans l’état d’esprit du club. Je ne les agresse pas en disant ça, mais c’était mon constat, raconte l’ancien technicien bordelais. Il y avait bien trop de joueurs, des clans… Quand tu es entraîneur, tu dois prendre du plaisir, surtout à mon âge. Je ne me sentais pas capable d’y arriver avec ce groupe. Et quand on ne prend plus de plaisir, que les joueurs non plus… Il y avait une ambiance délétère. »

Autant d’éléments qui ont fait réfléchir Blanc sur la suite de son aventure lyonnaise avant que le Mondial ne vienne le sauver. « Il y a eu la fenêtre Coupe du monde pour remettre tout à niveau, comme dans une voiture, et ensuite on a fait des choix forts, rembobine le mâcheur de touillettes. Il y avait des bons jeunes, mais ils ne jouaient pas. Il y avait des mecs confirmés, mais ils n’avaient peut-être pas la motivation nécessaire pour être à Lyon. » Des décisions qui ont, selon lui, eu un impact sur la fin de saison de l’OL : « On a fait les bons choix en janvier et je remercie la direction de m’avoir suivi. Si on arrive en octobre, c’est que ça ne marche pas, mais parfois, il y a une ossature qui te permet d’être positif. Là, il n’y avait pas grand-chose. Et on finit troisièmes sur la phase retour de L1. On a pris en plus du plaisir, joueurs comme staff. »

Les supporters un peu moins.

