Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’est bientôt la fin de l’année, mais c’est surtout le début de semaine avec le meilleur top but amateur de l’internet. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ QUIMPER KFC vs AS DIRINON (Régional 2)

Ne jamais relancer dans l’axe ! L’adage est bien connu, mais pas toujours respecté. Résultat, la numéro 5 tente sa chance aux 30 mètres d’une frappe parfaitement enroulée. Ça finit dans la lucarne et c’est magnifique. Le tout au cœur d’une victoire 5-0.

2/ CHAINGY ST AY vs SANDILLON US (Coupe du Loiret)

L’ange vert réincarné ! Le numéro 11 de Sandillon n’est pas attaqué, alors il avance, avance, avance puis déclenche une frappe limpide sur laquelle le gardien ne peut rien faire. Le ballon fuse jusqu’à la lucarne et s’y loge tranquillement.

3/ US EGALITAIRE vs STRG ROBERTSAU SOAS (District)

Les feuilles mortes jonchent le terrain et… finissent dans les buts ! Personne ne daigne sortir sur le joueur de la Société Ouvrière des Arts et Sports de Robertsau, celui-ci ne se pose pas la question de savoir ce qu’il va faire et choisit d’enrouler sa frappe. Ça finit au fond des filets, et ça donne un top but !

4/ ASSA DROPT vs PERIGORD CENTRE FC (Régional 3)

Comment adoucir une défaite 8-2 ? En marquant depuis le rond central. Frappe pure, à l’instinct, et à la surprise générale, qui fait mouche et offre un but que Kylian Mbappé n’aura pas renié depuis son golazo face à Gibraltar.

5/ GONTAUD US vs AS MIRAMONT L (Départementale 3 Eco Logis Menuiserie)

Un enchaînement de top top niveau. Le centre arrive fort au point de pénalty, mais ça ne pose pas de problème à l’attaquant qui contrôle le ballon en l’air et enchaîne dans la foulée avec un petit retourné des familles. Le gardien reste pantois et mystifié. C’est somptueux.