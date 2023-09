Le retour du best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’est la rentrée du football amateur et c’est donc l’heure de la première sélection des meilleurs buts, proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ VILLEY ST ETIENNE vs AS JARVILLE JEUNES FOOT (Compétition indéterminée)

Attention bijou ! Pour le premier but sélectionné de la saison, on démarre très fort avec un superbe ciseau deuxième poteau. Equilibre, puissance et frappe ras du poteau pour tromper le gardien, tout y est et ça fait mouche. Ce but, c’est celui qu’Edinson Cavani a toujours rêvé de mettre avec le PSG.

2/ HENIN STADE vs SAULZOIR FC (Coupe de France)

Michael Essien, sors de ce corps ! Si le Stade Héninois l’a aisément emporté (4-0) face à Saulzoir en coupe de France, c’est bien le but du break à 2-0 qui retient toute l’attention du public présent. Une frappe limpide, sans contrôle, avec un petit effet brossé extérieur qui termine en pleine lucarne, et c’est une place assurée dans la sélection. Un coup de fusil digne des plus beaux coups de raquette de Justine Henin. A noter aussi, l’aisance technique du passeur décisif.

3/ BASSENS CMO vs LA ROCHELLE ES (Féminines Régionale 1)

Sombrero de la tête pour éliminer son vis-à-vis et gagner son duel, petit rebond pour laisser la balle prendre de la hauteur et reprise de volée entre lob et gros pétard, l’attaquante de La Rochelle a régalé le public sur la pelouse de Bassens CMO. Un but qui en vaut cinq, et ça tombe bien, La Rochelle s’imposera 5-0.

4/ AS MERPINS vs BASSENS CMO (Coupe de France)

Du flegme et beaucoup d’audace. Il faut toujours être sûr de soi au moment de tenter une panenka en pleine séance de tirs au buts. Encore plus sur un terrain de district… Ce joueur de Bassens CMO semble avoir une bonne dose de confiance, puisqu’il chambre même le gardien après cette petite humiliation. En plus, Bassens, pensionnaire de R3 élimine finalement Merpins, pourtant en R2.

5/ ST LEZIN AS MAUGES vs THOUARCE FC LAYON (Compétition indéterminée)

Voilà un gardien qui va faire des cauchemars. Un peu trop avancé, ce dernier ne s’attendait certainement pas à une telle vista du numéro 7 de Mauges. Un centre-tir plus tard, le ballon finit au fond des filets et le but remarquable.

Michaël Cuisance : « Je ne suis pas sûr que Pep Guardiola sache encore qui je suis »