Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Nantes LTB vs Les Sables Vendée

On débute ce top du week-end sans pelouse, ni but, mais le ballon rond est toujours là ! Et c’est du futnet, du tennis-ballon. Et là vous voyez de la première division avec un joueur des Sables Vendée qui inscrit un magnifique point d’un geste acrobatique, mettant le ballon hors de portée des adversaires.

2/ AC Beuzeville vs Stade Vernolien

On reste dans la même catégorie de buts, mais cette fois-ci avec de jeunes U15 ! En Normandie, un Beuzevillais, laissé libre de tout marquage, reprend un super corner d’un geste acrobatique.

3/ Chambery RC vs Estuaire Haute Gironde

Un but symbole du football amateur comme on l’aime : une frappe contrée puis mal dégagée, le ballon revient dans le tas grâce à un retourné qui cherchait probablement les buts, mais est finalement repris d’une belle volée en direction de la lucarne ! Bien joué à ces jeunes Girondins !

4/ FC Plateau Ardechois vs AVS Roiffieux

Mais quel golazo sur ce champ de pâquerettes ! Équilibre, puissance, précision, tout est parfait dans cette demi-volée du numéro 8 du FC Plateau Ardéchois. Magnifique.

5/ Montmirail FC vs ASPTT Chalons

Un contrôle raté ou une remise bluffante ? On laisse le bénéfice du doute à cet attaquant de Montmirail, car à la fin, cette superbe action à trois nous offre un beau but collectif !

Top 50 : les meilleurs dribbleurs du championnat de France (40-31)