Best of des buts amateurs du week-end !

Pour la dixième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Un délice cette semaine !

1/ USNF vs Auxiloise

Un champ de patates, une caméra qui tremble et des erreurs dans tout les sens, on est bien en district ! Cela n’a pas empêché notre goleador du jour d’inscrire une pépite du pointard, direction la lucarne. En supplément, la célébration à la Cantona, bras levés regard droit, la routine pour un numéro 10.

2/ Red Star FC vs La Courneuve AS

Laissez passer, je m’occupe de tout ! On l’a toujours dit, pour provoquer la chance, il faut du talent. Au milieu de grands golgoths de la Courneuve, le petit numéro 9 du Red Star a dribblé toute la défense adverse pour inscrire un super but en solo. Oui, avec l’aide de deux ou trois contres favorables… et alors ?

3/ Luxe Co vs AS Vars

On peut dire que c’est un service de luxe. Un centre glissé téléguidé en direction de l’attaquant de pointe qui nous délivre un geste technique incroyable. Un ciseau acrobatique qui atterrit tout droit dans la lucarne. Décoiffant.

4/ FC Offranville vs Biville la Baignarde

Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, l’attaquant de pointe de Biville-la-Gaillarde a bien senti le coup dans le dos de la défense. Il prend même le temps de regarder dans le rétro pour voir si ils ont réussi à le suivre, trop rapide. Il se présente seul face au gardien, et avec la technique d’un numéro 9 d’élite, il adresse un petit piqué. Et petit message pour les supporters avec la célébration de Memphis Depay, les doigts dans les oreilles.

5/ AS Rousson vs Academie Univers

Comment mieux finir ce top buts qu’avec une panenka à la dernière minute ? Un supporter qui dit : « Ça va être une minasse ! Là tu lui mets une mine, tu l’enfermes. ENFERME-LE !!!! » Trois-quatre pas d’élan, le numéro 10 de l’AS Rousson s’élance et glisse un joli ballon piqué sous la barre transversale. Le gardien reste pantois et ne peut que regarder le buteur du jour. Qui égalise sur le gong.

