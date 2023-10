Le joyau de la couronne.

Une nouvelle fois étincelant face à l’Italie (3-1), Jude Bellingham n’a pas caché sa joie au moment de fêter la qualification de l’Angleterre pour le prochain Euro. « C’est une vraie belle soirée pour nous, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé il y a quelques années quand on les a affrontés ici (défaite des Three Lions en finale de l’Euro, NDLR), rappelle le joueur du Real Madrid sur Channel 4. Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous. »

Le prodige de 20 balais est ensuite revenu sur ses dernières prestations : « Les staffs en club et en sélection me donnent la liberté de jouer comme je l’entends. Après ce gros transfert, je dois me montrer à la hauteur, que ce soit par un but ou une passe décisive. » Avec dix caramels en autant de sorties sous le maillot des Merengues, Bellingham a déjà pris ses marques dans la capitale espagnole qu’il ne compte pas quitter de sitôt : « C’est le club dans lequel je veux passer les 10 à 15 prochaines années de ma vie. Quand vous côtoyez des joueurs avec cette mentalité et cette qualité tous les jours, vous passez à un niveau supérieur sur le plan mental, physique et technique. »

Sauf pour Eden Hazard, visiblement.

