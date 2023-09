Un triplé en six minutes dans le championnat belge

La défense est Abou du rouleau.

Aboubakary Koita a crevé l’écran ce dimanche sur la pelouse de Genk. L’attaquant de Saint-Trond a marqué trois fois en première période : après avoir ouvert le score à la 31e, il a récidivé à la 36e en déclenchant une frappe de mammouth, flashée à 109km/h, et à la 37e, au bout d’un contre. Un premier triplé en carrière en guise de cadeau d’anniversaire, quatre jours après avoir soufflé ses 25 bougies. Malgré ces trois buts en six minutes, Saint-Trond a néanmoins dû se contenter d’un seul point. L’entraîneur adverse Wouter Vrancken a procédé à trois changements dès la mi-temps, et Genk a réussi à arracher le nul grâce à des buts signés Bilal El Khannouss, Toluwalase Arokodare et Joseph Paintsil (3-3).

