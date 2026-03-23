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Quand un candidat aux municipales porte la poisse à Arsenal

TB
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Quand un candidat aux municipales porte la poisse à Arsenal

Sale dimanche. Alors qu’il espérait chiper le Capitole au maire sortant Jean-Luc Moudenc, le candidat LFI François Piquémal a été battu au second tour des élections municipales, ce dimanche à Toulouse. Une défaite que certains ont pu prédire avant même 20h, le député s’affichant dans la journée visiblement en plein footing le long de la Garonne… vêtu d’un maillot d’Arsenal. L’histoire ne dit pas s’il était floqué Pascal Cygan, Sébastien Squillacci ou Marouane Chamakh.

Quelques heures plus tard, les Gunners échouaient à remporter le premier titre d’une saison que tous les supporters espèrent historiques, s’inclinant en finale de League Cup contre Manchester City.

Plus qu’à se commander le maillot de Nico O’Reilly pour la prochaine fois.

Manchester City dompte Arsenal et soulève la League Cup

TB

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