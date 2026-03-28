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Un cadre italien s'explique après les célébrations lors de la qualification de la Bosnie

TM
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Un cadre italien s'explique après les célébrations lors de la qualification de la Bosnie

Oui, il marche sur des œufs. Filmé avec d’autres coéquipiers en train de célébrer la qualification de la Bosnie-Herzégovine suite à une séance de tirs au but, le défenseur italien Federico Dimarco a tenté d’éteindre l’incendie en conférence de presse. Questionné sur sa réaction au sujet de son prochain adversaire, contre qui la Nazionale tentera de décrocher son ticket pour la Coupe du monde après avoir raté les deux dernières éditions, le latéral gauche a assuré qu’il « respecte tous les clubs et surtout toutes les équipes nationales. Ça a été une réaction instinctive, on était entre amis et on regardait une séance de tirs au but. »

Pjanić prévient les Italiens

Sans surprise, Dimarco n’a pas dit qu’il pensait que la troupe d’Edin Džeko était plus faible que les Gallois, mais il a tenu à répondre à ceux qui ont accusé l’équipe quatre fois championne du monde de faire preuve d’arrogance : « J’ai entendu des gens dire que nous avons été arrogants. Il n’y a vraiment pas de quoi l’être, on a manqué les deux dernières Coupes du monde, a rappelé le numéro 3 de l’Italie. Tout ça m’a fait de la peine, et je pense que c’était peu respectueux d’avoir été filmé à ce moment-là. »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur cette séquence, l’ancien international Miralem Pjanić a soufflé : « La joie de Dimarco et des autres Azzurri ? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Ils devront savoir bien gérer le match dans une ambiance infernale, a prévenu l’homme aux 115 sélections avec les Zmajevi. Il faudra de la personnalité pour repartir de Zenica avec une victoire ». Cette finale de barrages pour la Coupe du monde 2026 se jouera mardi à 20h45, vraisemblablement sous la neige.

Attention, le karma peut être impitoyable.

Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit

TM

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