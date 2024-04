Barça-PSG : le but de Vitinha qui remet Paris à égalité sur les deux matchs

VITINHA SUPERSTAR !

On prend les mêmes et on recommence ! Après l’égalisation d’Ousmane Dembélé, voilà de nouveau le but du 2-1 signé Vitinha. Sur un corner joué à deux et après une remise en retrait d’Achraf Hakimi, Vitinha tente sa chance à un peu plus de 20 mètres du but et fait mouche. Confirmation qu’il est vraiment entré dans une nouvelle dimension cette saison, Paris n’est qu’à un but de la demi-finale.

LA FRAPPE DE VITINHA, PARIS PREND L'AVANTAGE !!! 🔥 Égalité au cumulé des 2 matchs pour le moment ! 🥵#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/KKpQJT1iri — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2024

Et si c’était le jour de la remontée ?

Barça-PSG : Mbappé plie l'affaire pour Paris