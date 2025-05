Marquinhos déclare sa flamme à son équipe avant la finale

C’est que de l’amour.

Il est l’un des deux rescapés de la dernière finale de Ligue des champions disputée par le PSG (avec Presnel Kimpembe) : Marquinhos connaît cette sensation d’attente. Le capitaine parisien était présent devant la presse, ce vendredi, aux côtés d’Ousmane Dembélé et de son entraîneur Luis Enrique, à la veille du grand jour.

« Le club a compris comment faire »

Il en a profité pour déclarer sa flamme à ce Paris version 2024-2025 : « Je suis vraiment amoureux de cette équipe, de tout ce qu’on fait les uns pour les autres. Cette équipe prend du plaisir au quotidien (…) Tous les joueurs sont motivés pour faire le match de leur vie. On a fait le maximum pour en arriver là. À nous de finir en beauté, pour ramener ce trophée à nos supporters, à nos familles. »

Le Brésilien va cette fois découvrir une « vraie » finale de C1, après celle de 2020 disputée dans un stade à huis clos en pleine crise sanitaire. « C’est un contexte différent. Il n’y a pas de secret, bien manger, bien dormir. Les détails sont prêts, a-t-il poursuivi. Le club comprend de plus en plus la manière d’aborder ce genre de confrontation. Il a compris comment faire, le nouveau centre d’entraînement, les gens qui sont arrivés. J’ai vu comment le club a grandi au fil des années, et moi aussi. »

Il y aura des larmes, à Munich, de tristesse ou de joie.

Sur quelles chaînes suivre la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter ?