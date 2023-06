Aurelio De Laurentiis veut remporter la Ligue des champions avec Rudi Garcia

Opération séduction.

Quelques jours après avoir été intronisé comme le successeur de Luciano Spalletti à Naples, Rudi Garcia a été officiellement présenté ce lundi aux tifosi et à la presse. Son président, Aurelio De Laurentiis, était évidemment à ses côtés pour cette introduction qui avait pour but de dévoiler les contours de la saison prochaine dans le même temps. Et ADL a placé la barre très haut : « À mon avis, le Scudetto a été une première pierre, un objectif que nous visions depuis des années et que nous avons finalement atteint. J’espère que c’est le début d’un chemin que les fans de Naples méritent. Espérons que nous pourrons répéter cela. J’aimerais atteindre la finale de la Ligue des champions. »

Et le Français a logiquement suivi son président : « Cette année, il y avait une équipe italienne dans toutes les finales, ce qui signifie que le football italien est revenu au sommet. Nous espérons porter les couleurs de Naples au sommet en Europe l’année prochaine. » Avant d’essayer de faire saliver les supporters : « Mes équipes attaquent, marquent des buts, font tout pour gérer le match, avoir la possession du ballon et marquer des buts. Donnez-moi le temps de connaître mes joueurs, puis quand on commence, on démarre comme une bombe. »

Le décor est planté.

