Aubameyang : « C’est un contexte assez particulier »

Aubam n’est plus masqué.

En crise depuis le début de la semaine, l’Olympique de Marseille doit pourtant préparer son premier match de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi. Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur les turbulences qui agitent l’OM : « C’est une sacrée tourmente. Nous, on pense au match, c’est le plus important, on doit être focus là-dessus. On attend de nous des résultats sur le terrain. C’est un contexte assez particulier, mais la priorité est de se concentrer sur le match de demain. Ce n’est pas facile, on est humains et on pense aussi à ça. »

Relancé à plusieurs reprises sur le sujet, le Gabonais n’a pas dévié de sa ligne de communication : « On veut vraiment être focus sur le terrain et le foot. On reste sur deux résultats qui nous restent en travers de la gorge et on veut redresser la barre. Il va falloir être prêt pour cet événement. » Il a tout de même fini par lâcher une ultime petite phrase révélant qu’une petite mise au point avait eu lieu en interne : « Ce qu’on a à se dire entre nous doit rester entre nous. Tout ce qui est dit entre nous et les dirigeants doit rester une discrétion, ça nous regarde nous. »

Et un peu Rachid Zeroual.

