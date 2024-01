Arsenal : Arteta dément formellement les rumeurs de départ

Se Queda !

Depuis l’annonce du départ de Xavi du FC Barcelone en fin de saison, tout le monde se demande qui prendra sa succession. Un nom est beaucoup revenu, celui d’un ancien de la maison blaugrana, Mikel Arteta. Le quotidien catalan Sport annonçait d’ailleurs son départ dès la fin de l’exercice en cours, mais l’entraîneur espagnol a démenti cette information ce lundi. « Ce sont des fake news. Je suis très en colère contre ça. Je ne quitterai pas le club cet été. Je n’arrive pas à croire ce que j’ai lu hier, […] je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Après un poste d’assistant de Pep Guardiola de 2016 à 2019, Arteta prend les rênes d’Arsenal et succède à Unai Emery. Il a depuis dirigé 210 matchs à la tête des Gunners, passant très proche d’un titre lors de la saison 2022-2023, en terminant à seulement cinq points de Manchester City. Aujourd’hui, à cinq points du leader Liverpool et donc, toujours dans la course pour le titre de champion de Premier League, Arteta ne compte pas abandonner le projet qu’il dirige depuis bientôt cinq ans.

