New York s'illumine aux couleurs françaises après la victoire des Bleus

Nouillorque ! Quelques heures après la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), acquise non loin d’ici au MetLife Stadium d’East Rutherford, New York s’est paré de bleu, blanc et rouge. Dans la nuit new-yorkaise, moment où l’on ne distingue presque plus que les lumières de fenêtres encore allumées, l’un de ses bâtiments phares, l’Empire State Buiding, s’est illuminé aux couleurs du drapeau français.

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Un joli clin d’œil que de voir ce gratte-ciel de plus de 400 mètres de haut se parer des couleurs françaises, et qui a dû plaire aux nombreux supporters des Bleus, venus en nombre à New York, et sans doute revenus en ville après la rencontre. Petit point géo pour la route : l’Empire State Building n’est PAS la plus haute construction de la Grosse Pomme. Elle en est uniquement la troisième derrière le One World Trade Center et la Central Park Tower (antennes comprises, of course)

De quoi donner encore plus envie d’atteindre les sommets.

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