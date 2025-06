Après la décision de la DNCG, l'OL pourrait être privé de Coupe d'Europe

Deuxième coup de massue en moins de 24 heures.

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique lyonnais, rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG à cause de sa situation financière plus que préoccupante, voit son avenir européen devenir extrêmement incertain. Depuis plusieurs mois, le club était sous surveillance et avait accepté un accord négocié avec l’UEFA, comprenant une lourde amende, un encadrement de la masse salariale et un contrôle des transferts, en échange du respect d’un plan de retour à l’équilibre financier.

Au plus grand bonheur de Strasbourg et Lens ?

Cet accord stipule que si Lyon est définitivement relégué en Ligue 2, alors il deviendrait automatiquement caduc. Si l’appel du club n’aboutit pas, l’OL perdrait donc son accord avec l’UEFA et risquerait d’être exclu de la Ligue Europa, pour laquelle il est actuellement qualifié.

Cette exclusion aurait des conséquences sportives et financières majeures pour Lyon, qui perdrait les recettes liées à cette compétition. En cas d’exclusion, Strasbourg, septième du classement, prendrait la place de l’OL en Ligue Europa, tandis que Lens, huitième, hériterait de la place en Ligue Conférence.

Quelques prières sont entendues dans le nord et l’est de la France.

Mais où John Textor va-t-il trouver autant d’argent en si peu de temps ?