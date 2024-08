Amicaux : Brest battu par Naples, Monaco se rassure face au Feyenoord

Une tournée amicale qui change de Quimperlé, Plabennec et Lorient.

En stage de présaison dans les Abruzzes italiennes, Brest s’offre des amicaux de prestige. Avant de découvrir la Ligue des champions, l’équipe d’Éric Roy affronte des équipes du calibre de Naples, la Juventus ce samedi ou encore Newcastle la semaine prochaine. Et même si les Partenopei ne joueront pas la Coupe d’Europe lors de la saison à venir, ils ont battu les Finistériens (0-1).

Les hommes d’Antonio Conte ont mis plus d’intensité dans la rencontre, où les recrues Adboulaye Ndiaye et Ludovic Ajorque faisaient leurs premiers pas avec les Bretons. « C’est ce qu’on est venus chercher. On avait la volonté d’aller les presser et on a donc subi des contre-attaques. On a eu plus de possession, eux plus d’occasions », résumait Roy après la rencontre à L’Équipe.

⌚ 90' | ⏹️ C'est terminé ici à Castel Di Sangro ! Les Brestois, combatifs, s'inclinent sur la plus petite des marches face au SSC Napoli (1-0).💪 Prochain match ce samedi face à la Juventus.#NAPOLIBREST 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/9PGXatR6Gl — Stade Brestois 29 (@SB29) July 31, 2024

L’AS Monaco a de son côté battu le Feyenoord Rotterdam (3-1). La pépite George Ilenikhena, arrivée cet été à 17 ans pour 17 millions d’euros, a marqué le premier but monégasque d’un bel enchaînement du pied gauche. Associé à l’Américain Folarin Balogun par Adi Hütter, l’ailier a ensuite été remplacé par Myron Boadu à la pause, alors que les défenseurs Guillermo Maripan et Mohamed Salisu ont signé les deux autres réalisations princières.

Le premier but de George Ilenikhena avec l'AS Monaco, bien servi par Balogun 📽️👏 1⃣-3⃣ #FEYASM pic.twitter.com/jVLQLHT2BZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 31, 2024

Ni Brest ni Monaco ne sait à quelle heure et sur quelle chaîne ils vont disputer leur premier match de Ligue 1, le week-end du 17 août.

