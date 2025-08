La rencontre Bayern Munich-OL retardée suite à un accident

On ne l’avait pas vu venir.

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Bayern Munich et l’Olympique lyonnais a été retardé ce samedi. Suite à un accident, le car des Bavarois a été bloqué pendant près de 30 minutes. Conséquence, le match initialement programmé à 15 h 30 a débuté à 15 h 40, notamment pour permettre aux hommes de Vincent Kompany de faire un bon échauffement, malgré les circonstances.

Toujours invaincu lors de cette préparation

Pour rappel, l’Olympique lyonnais est toujours invaincu lors de cette préparation estivale. Après avoir battu sur la plus petite des marges Villefranche Beaujolais et concédé un nul face au RWD Molenbeek (0-0), Paulo Fonseca et ses hommes ont étrillé Hambourg puis Majorque sur le score de 4-0. La confrontation face au Bayern promet d’être bien plus disputée. Avant de démarrer sa saison de Ligue 1 face à Lens le 16 août, les Gones auront une ultime répétition face à Getafe le week-prochain.

10 minutes de plus sans prendre de buts aussi.

