Alexia Putellas écrit l’histoire du Barça en Liga féminine

–« Alexa, comment on dit historique en espagnol ? »

– « Alexia »

Ce jeudi, Alexia Putellas a marqué son 149e but en Liga F, surpassant le précédent record de Jennifer Hermoso (148). La milieu de terrain du Barça devient ainsi la meilleure buteuse de l’histoire du club en championnat. Entrée à la 57e minute de la rencontre face à Levante Badalona, elle a inscrit un penalty à la 88e, permettant aux Catalanes de faire le break (0-2 score final).

Avec ce but, la joueuse de 31 ans atteint désormais 209 buts en carrière avec le Barça, selon Sport, un exploit que seules deux légendes masculines, César Rodríguez (232) et Messi (672), ont surpassé. En 13 saisons, la capitaine a disputé 462 matchs, et figure parmi les trois joueuses les plus capées de l’histoire du club, derrière Marta Torrejón (461) et Melanie Serrano (517).

Une fin de saison alléchante

La double Ballon d’or ne compte pas s’arrêter là. Le Barça est en tête de la Liga F, en finale de la Ligue des champions et de la Copa de la Reina. Elle pourrait bien ajouter encore quelques lignes à un palmarès déjà impressionnant : elle a pris part à 31 des 38 titres que le club a remporté dans son histoire.

