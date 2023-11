Alexandre Letellier, le repos du guerrier

À une époque, les enfants rêvaient de devenir astronautes. Désormais, leur objectif est de mener la vie d’Alexandre Letellier.

En trois ans dans le club de la capitale, le gardien du PSG a joué la bagatelle de 17 minutes réparties sur deux matchs. La dernière fois qu’il a foulé une pelouse de Ligue 1, c’était le 3 juin face à Clermont pour la dernière journée du championnat (défaite 2-3 au Parc). Et pourtant, l’ancien gardien d’Angers a bien besoin de récupérer, comme on l’apprend dans un entretien donné par sa compagne, Chloé Letellier, à l’influenceur Jeremstar.

Celle-ci explique la technique de son compagnon pour pouvoir récupérer après les entraînements et les matchs : « Je le laisse dormir seul pour qu’il puisse faire de bonnes nuits, parce que moi, je dors avec mademoiselle (leur fille), vu que je l’allaite. Il suffit que Jade se réveille un petit peu, et ça va le réveiller. Et si le sommeil est mauvais, le risque de blessure augmente. » Une configuration que le portier du PSG confirme en fin de séquence.

Alexandre Letellier, le plus grand emploi fictif d’Europe, ne dort pas avec sa femme pour mieux récupérer pic.twitter.com/FpjNB8jC1U — 𝘙 𝘪 𝘲 𝘻 𝘪 𝘯 𝘩 𝘰 (@Riqzinho) November 23, 2023

Et puis le grand gaillard a disparu de l’écran et est reparti faire un gros dodo bien mérité.

