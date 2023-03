Alexander-Arnold : « Quand Manchester a soulevé le trophée, j’ai éteint ma télé »

Probablement pour économiser un peu d’énergie.

Avant le choc entre Liverpool et Manchester United prévu ce dimanche après-midi à Anfield, Trent Alexander-Arnold s’est confié dans les colonnes du Telegraph. Pas forcément au meilleur de sa forme cette saison, le latéral droit n’a pu qu’assister au sacre des Red Devils le week-end dernier, vainqueurs de la Coupe de la Ligue contre Newcastle (2-0). « J’ai regardé le match, mais dès qu’ils étaient prêts à soulever le trophée, j’ai éteint ma télé. Je me suis dit : “C’est impossible que je regarde ça” », raconte-t-il, expliquant que voir ses ennemis gagner le « brûlait ».

S’il y a encore un an, ses Reds étaient largement supérieurs aux Mancuniens, désormais ce sont les hommes d’Erik ten Hag qui sont en position de rafler de l’argenterie. « Cela montre comment le football change super vite, estime TAA. Regardez Arsenal. À la fin de la saison dernière, tout le monde parlait d’échec pour ne pas avoir atteint le top 4. Tout d’un coup, ils dominent la course au titre. C’est la même chose avec Manchester United quand vous regardez la différence entre maintenant et l’année dernière. »

En revanche, Tottenham est toujours aussi fade.

Pronostic Liverpool Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League