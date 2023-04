Aleksander Čeferin allume de nouveau le projet de Superligue

Agenouillez-vous devant le patron.

Lors du congrès de l’UEFA à l’occasion duquel il a été réélu à la tête de l’instance jusqu’en 2027, Aleksander Čeferin, en a remis une couche au sujet de la Superligue : « Nous ne devrions jamais oublier à quel point le football est beau, à quel point il dit qui nous sommes, a tenu à rappeler le Slovène. […]. Mais n’oublions jamais à quel point ce football (européen) est fragile, le paysage de notre sport en Europe a changé. Nous sommes confrontés à une globalisation accélérée. Le football européen est déjà global. Le modèle repose sur le mérite sportif. Il ne s’achète pas, il se gagne chaque saison. Il n’y a pas de place pour les cartels sur notre continent. Le football est un bien commun qui fait partie de notre héritage. Il n’appartient à personne ou plutôt il appartient à tous. »

Il n’a par ailleurs pas hésité à viser les dirigeants du Real Madrid, du Barça et de la Juventus, les trois clubs étendards de ce projet qui aurait révolutionné le football européen : « Je ne vais pas m’étendre sur le projet funeste porté par trois dirigeants de clubs. Cependant ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu’ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n’a jamais tué personne. […] Deux visions du monde s’affrontent ici. La course aux profits contre la course aux trophées. Personne ne doit jamais oublier que le football est le sport du peuple. La base du football doit rester les championnats nationaux. Tous les pays ont compris l’enjeu. Le football a plus que jamais aujourd’hui besoin de l’appui de ceux qui aiment le jeu. »

Toujours drôle à lire quand on voit qui prononce ces phrases.

