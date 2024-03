Albert Riera en remet une couche sur David Guion

Plus de spectacle que sur le terrain.

Dans une ville où la spécialité provient des vignes, Albert Riera a bien l’intention d’importer l’huile, qu’il n’hésite pas à balancer allègrement sur le feu. Jeudi, le coach des Girondins de Bordeaux s’est jeté les deux pieds décollés sur ses prédécesseurs en évoquant une « équipe malade » à son arrivée. David Guion, remercié en début de saison pour laisser place au volcanique Espagnol, lui a répondu dans la foulée et avec le même style : « Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues. »

Sûrement soucieux de rester fidèle à sa réputation, Albert Riera s’est rué sur son smartphone, a ouvert l’application Instagram et s’est empressé d’allumer de nouveau l’actuel entraîneur de Troyes, sans le nommer, ce vendredi. « Un menteur est attrapé plus tôt qu’un boiteux… », philosophe d’abord l’ancien milieu en story. « Je te répondrai dans ta langue puisque tu n’en connais pas d’autres… Je ne t’ai pas nommé, ni rendu public, il y a quelques semaines sachant que c’était toi qui as menti sur mon vestiaire […] Tu ne veux ni mon bien, ni celui du club, mais un mensonge disparaît rapidement et je ne réponds pas en étant irrespectueux, mais avec une réalité et une vérité, tu laisses beaucoup à désirer sur et en dehors du terrain », enchaîne-t-il à la manière d’un boxeur. À coups d’emojis, d’une nouvelle allusion à des mensonges et d’une dernière citation en espagnol, Albert Riera marque le deuxième but de ce duel : 2-1.

La Ligue 2 ne veut pas programmer un nouveau match entre Bordeaux et Troyes ? Ça pourrait ramener des diffuseurs.