Al-Ittihad s’inspire de Liverpool pour marquer face à Al-Tai

C’est bien beau d’acheter autant de joueurs mais si aucun ne regarde le ballon, ça ne sert pas à grand-chose.

Démonstration en Arabie saoudite, où Al-Tai a encaissé un but complètement gag face à Al-Ittihad. On joue la 54e lorsque Karim Benzema voit Victor Braga, le portier adverse, lui barrer superbement le chemin des filets et expédier la gonfle en corner. Alors forcément, ses collègues en profitent pour le féliciter.

Juste après une frappe de Benzema, Al-Tai célèbre la parade de son gardien et se fait complètement surprendre par un but insolite d'Al-Ittihad 😱#SaudiProLeague pic.twitter.com/bkenyqqXB7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 19, 2023

Sauf que pendant ce temps, Coronado galope pour aller expédier le cuir au premier poteau, où rode Abderrazak Hamed Allah pour le catapulter au fond. Si Al-Ittihad fera finalement le break en toute fin de match, c’est bien ce caramel complètement lunaire qui a permis à Benzema et sa bande d’enquiller un deuxième succès en autant de journées.

Prévoir d’envoyer, également, la cassette du Liverpool-Barça de 2019 en Arabie saoudite.