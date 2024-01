Karim Benzema dément une volonté de départ

« Je suis comme le roi d’un pays pluvieux, riche, mais impuissant. »

Ce mardi, l’AFP rapportait que Karim Benzema aurait demandé à quitter Al-Ittihad, quelques mois seulement après son arrivée. En réponse, son club lui aurait proposé un prêt dans un autre club saoudien, ce qu’aurait refusé l’attaquant français. Auprès de L’Équipe, l’entourage de l’ancien Lyonnais a démenti cette information, « C’est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s’entraîne pas avec l’équipe. On a l’habitude. » Contacté par L’Équipe du soir, l’intéressé a lui-même commenté cette affaire : « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est. »

Ce n’est pas pour autant que tout va bien à Al-Ittihad, actuellement 7e (sur 18) du championnat. Benzema, pourtant capitaine, n’a pas été convié par son entraîneur (Marcelo Gallardo) au stage de l’équipe à Dubaï, et s’entraîne donc dans son coin. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 20 rencontres cette saison, le meilleur passeur de l’histoire du Real Madrid (165 unités) ne fait pas l’unanimité dans sa nouvelle demeure. On lui reproche notamment un manque d’implication au quotidien. « Karim veut des recrutements de valeur, il veut des joueurs de son calibre », selon une source citée par L’Équipe.

Et si John Textor venait à sa rescousse ?

Benzema, le moment de revenir à Lyon