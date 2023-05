Incroyable : le stade de Valenciennes va peut-être se transformer en « bonbonnière »

Il a peut-être fait allemand LV2.

Après la victoire 2-0 du VAFC, privant pour le moment le HAC d’une montée en Ligue 1, le coach Ahmed Kantari s’est dit fier de l’état d’esprit de ses joueurs, au micro de BeIn Sport. « Peu de gens croient en nous, mais ces joueurs-là ont l’ADN du club, on ne peut pas leur enlever. Ils ont envie de sauver leur ville et ils vont se dépouiller », insiste celui qui est à la tête du nouveau 14e de Ligue 2. Désormais, à 42 points, les Valenciennois quittent la zone de relégation et affronteront Grenoble ce vendredi pour l’avant-dernier match de la saison. Pour l’occasion, Ahmed Kantari souhaite que « le Hainaut soit une bonbonnière », car les supporters « ont leur rôle à jouer ».

Si le Hainaut devient un paquet de sucrerie, ça risque d’être aisé pour le GF38 de les manger.

Valenciennes refroidit Le Havre