Affaire Pottier : la FFF lance une enquête interne

Dans le dernier numéro de So Foot, sorti ce jeudi en kiosque, l’ancien arbitre Nicolas Pottier révèle avoir porté plainte pour un viol dont il a été victime en 2009. Ce à quoi la Fédération française de football a réagi en déclarant l’ouverture d’une enquête interne confiée au cabinet Alcens. De plus, la FFF a effectué un signalement au procureur de la République concernant l’ancien président de la Commission des arbitres de la Ligue de Paris.

Face à cette affaire, le président par intérim Philippe Diallo devrait proposer un processus qui leur permettra d’analyser au mieux la gestion de la politique arbitrale et ainsi, de la renforcer. La Fédération a tenu à rappeler qu’elle condamnait tous les actes discriminatoires et les violences au sein de son institution. Ainsi, les relations entre les arbitres et la commission devrait s’améliorer sous peu et laisser peu de place aux violences physiques et morales.

