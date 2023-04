Affaire Galtier : son avocat dépose les trois plaintes auprès du parquet de Paris

Paris, un jour, une histoire.

Me Olivier Martin, avocat de Christophe Galtier, a déposé les plaintes auprès du procureur de la République de Paris, ce vendredi, suite à l’affaire des accusations de propos racistes, d’après l’Équipe. L’entraîneur du PSG avait répondu à ses attaques avec un communiqué, lors de la conférence de presse d’avant-match face à Lens, le 14 avril dernier. L’agréé du coach espère qu’il « ira aussi vite que le procureur de la République de Nice » . À noter que le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire pour « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion ». Le technicien français n’a pas encore été auditionné dans l’enquête niçoise.

Me Olivier Martin, toujours au journal l’Équipe souligne que « nous souhaitons faire cesser une situation inacceptable pour Christophe Galtier. Maintenant, place aux enquêtes et à la justice pour que puisse s’arrêter cette polémique. Christophe Galtier est à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions » .

Les trois plaintes visent Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, les deux journalistes, Daniel Riolo et Romain Molina, pour diffamation contre X. Et la dernière, pour mise en danger par diffusion d’informations. Le procureur de la République de Paris dispose de trois mois pour savoir s’il ouvre ou non une enquête.

