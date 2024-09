Adrien Trebel se retrouve dans le choix d'Adrien Rabiot

Vrais reconnaissent vrais.

Même prénom, même poste, même nationalité, et désormais même combat. Adrien Trebel et Adrien Rabiot partagent bien plus qu’un simple métier. Les deux milieux de terrain ont désormais un autre point commun qui les place dans une liste très restreinte : ils ont joué tous les deux pour deux équipes rivales à quelques années d’intervalle.

Alors que Rabiot vient tout juste de s’engager avec l’OM avec l’étiquette d’ancien titi parisien (2012-2019), l’ancien Nantais avait connu la même bascule en passant directement du Standard, où il était capitaine, à Anderlecht, en 2017. Sur l’émission Bonsoir le sport, où il est désormais consultant, le joueur de 33 ans est revenu sur ce choix fort : « On ne sait pas comment ça s’est terminé au PSG, mais on sait que ça s’est mal passé, il a été mis de côté. À un moment donné, il y a la décision du joueur mais il ne faut pas oublier ce que le club a fait . Quand on se comporte mal avec moi et que j’ai une opportunité, je vais aller la saisir, que tu sois content ou pas. »

Chacun pour sa tronche.

