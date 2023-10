Adrien Thomasson compare son but à du tennis

Celui-ci, il s’en souviendra à coup sûr.

Malheureux sur l’ouverture du score concédé par les siens face à Arsenal, Adrien Thomasson fait finalement partie des héros lensois de la soirée grâce à sa sublime égalisation. « Ça a été les montagnes russes cette première mi-temps. Je me sentais plutôt bien dans le match, mais c’est vrai que sur le but concédé, je ne me suis pas menti à moi-même, je suis clairement fautif », a reconnu l’ancien Nantais. « Ça a été difficile pendant quelques instants après ce but. »

Adrien Thomasson : "C'était instinctif. J'étais très relâché. Dans la zone, comme au tennis (…) C'était un geste d'excuse pour mes coéquipiers…" #RCLARS pic.twitter.com/lRTJzFQ4Bi — Thomas Siniecki (@siniecko) October 3, 2023

Un véritable but d’attaquant, dont l’issue ne pouvait être autre : « C’est instinctif. J’ai toujours fait du foot pour ce genre d’actions. Ça a été un geste où je me suis senti très relâché. Je suis beaucoup le tennis, et comme disent les tennismen : quand on est dans la zone, eh bien, je me suis senti dans la zone sur ce geste-là. »

Tant qu’il ne se met pas à éviter les filets.

La plus belle action lensoise face à Arsenal... en tribune