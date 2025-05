Achraf Hakimi : « Beaucoup de gens n’ont pas cru en nous »

À peine le temps de souffler.

Buteur contre Arsenal pour calmer les plus stressés et envoyer le PSG en finale de la Ligue des champions, Achraf Hakimi s’est rapidement arrêté au micro de Canal+ avant de fêter la qualification avec le public du Parc des Princes.

« Luis Enrique est un génie »

« C’est incroyable. On voit l’ambiance du stade… avec nos supporters. On a beaucoup travaillé pour vivre ce moment. Beaucoup de gens n’ont pas cru en nous. On est une équipe, une famille, avec tous les Parisiens et tous les gens qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, a expliqué le Marocain. On est contents, fiers de ce match. »

Il a surtout chanté les louanges de son entraîneur, Luis Enrique : « Il a fait un travail incroyable depuis son arrivée au PSG. Il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C’est un génie. Cette finale a été notre motivation. Nous voulions aller à Munich. L’Inter est une grande équipe. On doit profiter de ce moment et bien travailler pour préparer cette finale qu’on veut gagner. On va un peu célébrer dans le vestiaire et avec nos familles. »

Sans folies, hein, il y a quand même un match à Montpellier qui arrive.

