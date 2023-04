Accord financier entre Corinne Diacre et la FFF

S’en détacher par tous les moyens.

La FFF et l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre, auraient trouvé un accord pour rompre le contrat qui les liait jusqu’à août 2024. L’Équipe annonce une somme de 870 000 euros pour mettre un terme à ce contrat. Alors que la technicienne de 48 ans touchait un salaire annuel brut de 350 000 euros, la fédération lui réglera cette somme en ajoutant une année supplémentaire. En effet, victime d’un soulèvement de plusieurs cadres de l’équipe, Diacre souhaitait être « réparée de son préjudice » comme l’avait annoncé son avocat. Une rallonge correspondant à une prime de « perte de chance », puisque la coach devait gagner 100 000 euros en cas de victoire au Mondial cet été et le même montant en cas de titre olympique 2024, y est ajoutée.

Depuis son départ, Hervé Renard a été choisi à la tête des Bleues, et il a commencé son aventure avec deux victoires face à la Colombie (6-1) et au Canada (2-1), les 7 et 11 avril derniers. Rappelons que la Coupe du monde féminine qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande aura lieu du 20 juillet au 20 août. Le quotidien du sport informe que de son côté, l’ancienne entraîneure de l’équipe masculine du Clermont Foot favoriserait un poste dans un club ou une sélection féminine. Elle fournirait actuellement des rapports pour le compte de l’UEFA.

