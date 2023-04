Écartée mais pas licenciée, Diacre demande 6 millions d’euros à la FFF

Diacrebleu !

Mise au ban de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre ne compte pas se laisser faire. Toujours pas licenciée et encore sous contrat jusqu’en août 2024, celle qui est passée par Clermont réclame de sacrées indemnités, comme le révèle L’Équipe. En plus des salaires dus d’ici la fin de son bail, elle exigerait six millions d’euros à la Fédération française pour compenser le préjudice subi. « On a une situation ubuesque avec deux sélectionneurs en poste. On ne lui permet même pas de trouver un nouveau boulot. Pour l’instant, on met la poussière sous le tapis et on attend que ça se passe. C’est vexatoire et humiliant pour elle », résume Me Christophe Ayela, l’avocat de Diacre, après avoir fait un bref retour sur les étapes ayant conduit au remplacement de sa cliente par Hervé Renard.

L’homme de 54 ans en rajoute ensuite une couche : « On demande qu’elle soit réparée de ses préjudices. La Fédération reconnaît elle-même que tout ça n’est pas normal. Et on a découvert dans la convention collective du sport un principe d’égalité salariale hommes-femmes. […] L’écart de rémunération entre la sélectionneuse et le sélectionneur (Didier Deschamps, NDLR) est de 1 à 8. On a soulevé ce point-là dans notre demande. On veut l’équité salariale. Pour les joueuses aussi d’ailleurs. » Plus que les six millions réclamés, l’avocat entend surtout entamer des négociations avec la Fédé : « Sa révocation s’est faite dans des conditions anormales. Cela provoque un préjudice supplémentaire extrêmement important. On la garde comme sélectionneuse et on la dispense d’activité. Psychologiquement, c’est insupportable. Ce courrier est fait pour provoquer une discussion. Il n’y a aucune raison que l’on ne trouve pas un accord. »

En résumé, tout dépendra du montant du chèque.

