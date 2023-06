Abandon de l’Arabie saoudite dans la course à la Coupe du monde 2030 ?

Les Saoudiens préfèrent se construire le plus beau championnat du monde pour le moment.

La course à l’organisation de la Coupe du monde 2030 pourrait avoir perdu un candidat. Selon les informations de Marca, l’Arabie saoudite aurait en effet renoncé à l’idée d’organiser le tournoi, en tout cas pour cette édition. Le média espagnol affirme que le ministre des Affaires étrangères saoudien, Faisal bin Farhan Al Saud, l’aurait annoncé à la Grèce et à l’Égypte, les deux pays qui espéraient accueillir l’événement à ses côtés.

Marca assure que l’Arabie saoudite aurait pris conscience de l’impossibilité de devancer la candidature commune portée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc (laquelle ne ferait désormais plus face qu’à celle de l’Argentine, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay). Le grand gagnant sera connu en septembre 2024 et aura donc ensuite six ans pour préparer cette deuxième édition de la Coupe du monde à 48 équipes.

Rendez-vous sur la péninsule Arabique en 2034 ?

