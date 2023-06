À Marseille, un père de famille agresse un entraîneur avec un couteau de boucher

Voilà comment mettre son enfant dans de bonnes conditions.

Pour les enfants, les détections de fin de saison sont toujours stressantes… Mais pour les parents aussi. Selon les informations de La Provence, une séance de détection a complètement vrillé jeudi soir, au stade de Pont-de-Vivaux dans le 10e arrondissement de Marseille. Informé que son fils de 11 ans n’a pas été retenu par l’AS Vivaux Sauvagère à l’issue des tests, un père de famille est allé savater trois entraîneurs à coups de pied et de tête. Il s’est ensuite rendu sur le parking, pour en agresser un quatrième, cette fois avec un couteau de boucher.

« Il surgit derrière moi, me met un coup de tête dans l’arcade, et un couteau de boucher sur le poignet », a raconté Frédéric, le coach bénévole, à France Bleu le lendemain de l’agression. En plus des menaces de mort et des insultes, le papa a laissé une entaille sur le bras de sa victime. Mise au courant de l’incident, la police s’est rendue chez l’agresseur, qui n’était pas à la maison. L’homme de 37 ans s’est finalement rendu au commissariat pour se dénoncer, avant d’être placé en garde à vue.

