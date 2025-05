À 40 ans, Cristiano Ronaldo est bel et bien dans la liste du Portugal

Pouvait-il en être autrement ?

Il a commencé le 20 août 2003 contre le Kazakhstan. Quasiment 22 ans plus tard, le 20 mai 2025, l’attaquant d’Al-Nassr est encore présent après 219 matchs et 136 buts plantés. L’inarrêtable Cristiano Ronaldo a de nouveau été appelé avec le Portugal par Roberto Martínez pour le Final Four de Ligue des nations à venir.

La France en finale ?

Ce mardi le sélectionneur portugais a dévoilé sa liste pour affronter l’Allemagne à l’Allianz Arena le mercredi 4 juin en demi-finales de la compétition préférée des fans de foot. En cas de victoire, les Lusitaniens retrouveront en finale l’Espagne ou la France le dimanche 8 juin. Outre le quintuple Ballon d’or, quatre Parisiens figurent dans la liste de 27 joueurs convoqués : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos.

On note aussi la présence du jeune milieu offensif de Porto Rodrigo Mora, 18 ans à peine. Auteur d’une saison XXS avec l’AC Milan (deux buts et zéro passe décisive en 20 matchs), João Félix fera lui aussi le voyage en Bavière.

Appellez vite son fils chez les A, qu’on puisse boucler la boucle.

Le fils de Cristiano Ronaldo claque un doublé avec les jeunes du Portugal