À 34 ans, Nzonzi est prêt pour un nouveau défi

Rien ne l’arrête.

C’est l’histoire d’un milieu de terrain d’un mètre 96, entré en jeu à la place de N’Golo Kanté en finale de la Coupe du monde pour mettre Luka Modrić dans sa poche, soulever le Graal, et filer quelques années plus tard du côté d’Al-Rayyan, un repos donc bien mérité. Sauf que voilà, terminé les vacances, le héros de l’ombre de l’épopée des Bleus en Russie est de retour aux affaires. L’ancien pensionnaire du Stade Rennais a ouvert la porte à un nouveau challenge.

Steven Nzonzi : « La retraite n’est pas un sujet à l’ordre du jour » ➡️ https://t.co/Jrkdy2xy0g pic.twitter.com/KgKs2wqDAo — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 24, 2023

« La retraite n’est pas un sujet à l’ordre du jour, a-t-il lancé d’entrée dans un entretien dans les colonnes du Parisien, à 34 ans, je me sens encore pleinement investi dans mon métier, ma passion. J’ai encore envie de m’éclater deux ou trois saisons voire plus si mon corps suit, même si maintenant j’ai envie de privilégier la notion de plaisir. » Un retour en Ligue 1 ? « C’est possible. J’ai aimé évoluer à Rennes, dans mon pays. » L’Arabie saoudite ? « Pourquoi pas. Cette destination va, je pense, séduire de plus en plus de joueurs. La Saudi Pro League a l’air en plein essor. Quand tu recrutes Cristiano Ronaldo, un champion doublé d’un grand compétiteur, tu envoies un signal positif vers extérieur. »

Ahlala, lui et N’Golo Kanté, une si belle histoire d’amour…

Mercato : Boufal signe à Al-Rayyan