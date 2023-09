A 11 ans, ce jeune Allemand a déjà arbitré près de 350 matchs

Le coup de sifflet précoce.

L’Allemagne tient peut être la future star de l’arbitrage. A 11 ans, le jeune Kaan, a en tout cas déjà arbitré environ 350 matchs dans les catégories de jeunes. Passionné par le sifflet et les cartons, il rêve d’arbitrer en Bundesliga un jour, avec le derby Borussia Dortmund-Schalke 04 en guise de graal personnel. Soutenu à fond par ses parents, Kaan bénéficie de leur présence à chaque match comme l’a témoigné son père pour la télévision locale allemande : « Nous sommes toujours là pour lui et j’espère qu’il pourra réaliser son rêve un jour. »

Malgré son jeune âge, il sait déjà ce qu’il doit améliorer dans ses performances et s’appuie sur l’expérience accumulée depuis ses débuts pour cela. Et alors qu’il déclare vouloir mieux maîtriser son calme et sa pondération, il a raconté certaines de ses mésaventures dans le mini-reportage qui lui est consacré : « C’est lors d’un match Buchholz contre Sterkrade-Nord et la partie était plutôt équilibrée. Je n’ai dû donner que trois cartons jaunes, puis j’ai sifflé la fin de la rencontre. Mais en voulant noter le résultat final, un joueur en a traité un autre de » gros lard « . Et c’est parti en vrille, il y a encore eu trois ou quatre jaunes après le match. » Pour s’améliorer, Kaan étudie aussi beaucoup son modèle dans l’arbitrage, un certain Deniz Aytekin, dont il possède même un maillot dédicacé, aux couleurs de la fédération allemande. De quoi nourrir encore un peu plus son rêve, lui qui souhaite aussi voir les arbitres êtres plus respectés.

Pas besoin d’ennemi avec une idole comme ça.

