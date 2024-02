Ça gronde encore sur le Vieux Port.

Deux jours après la bien triste copie rendue à Lyon, les joueurs marseillais ont échangé avec une trentaine de supporters, ce mardi. Au sortir de la Commanderie, Rachid Zeroual, leader des South Winners, s’est exprimé devant les médias : « J’espère qu’il y aura du répondant, du mordant et qu’ils vont réagir à notre mécontentement. Ce qui est logique après les derniers résultats. On ne peut pas être satisfaits de ce que l’on a vu. D’autant plus qu’avant Lyon il y a eu Monaco et des matchs où on a joué en supériorité numérique et où on s’est retrouvés à faire des matchs nuls ou même limite où on a été à deux doigts de les perdre. »

Zeroual a également insisté sur la peine infligée par les derniers résultats de la bande de Genaro Gattuso aux milliers de fidèles du Vélodrome. « Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville et l’amour que tout le monde porte à l’OM, on leur a expliqué et exprimé la douleur et la souffrance dans lesquelles les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Et là, ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent, a-t-il lâché. On leur a dit: « Vous imaginez le mal que vous faites à ces 60.000 personnes qui viennent au quotidien vous supporter ? Les émotions, vous les avez quand vous marquez et que tout le monde hurle, ça doit résonner dans vos oreilles. » […] Je ne comprends pas que vous rentriez la tête baissée. Vous devriez rentrer avec la rage de vaincre. »

Crash test prévu dès vendredi contre Metz.

