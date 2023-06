47 jeunes footballeurs étaient séquestrés au Portugal

Au Portugal, 47 footballeurs – dont 36 mineurs et 9 jeunes majeurs – ont été sauvés par la police, lundi, d’un trafic d’êtres humains, a appris l’AFP auprès du service des étrangers et frontières (SEF). Les médias locaux rapportent que ces jeunes joueurs âgés de 13 à 22 ans et originaires de pays africains, asiatiques et sud-américains étaient retenus et séquestrés dans les locaux de l’académie de football Bsports à Riba d’Ave, près de Vila Nova de Famalicão. Ils seront entendus par un juge avant de regagner leurs pays d’origine dans les jours à venir. Cette opération baptisée « El Dourado » a permis de saisir des passeports et des titres de séjours appartenant aux victimes.

Dans cette affaire, cinq sociétés sont suspectées, ainsi que deux Portugais, qui ont été mis en examen. L’un d’eux est Mário Costa, un des responsables de l’académie de football et président de l’assemblée générale de La ligue de football du pays (poste dont il a démissionné mercredi). Le conseil de justice de la Fédération portugaise de football a porté plainte contre Costa, rapporte RTP, qui dit également avoir eu accès à des images montrant deux agressions sur des mineurs de l’académie. Le recrutement illégal de footballeurs est « inacceptable et choquant », a tenu à rappeler Joao Paulo Correia, secrétaire d’État à la Jeunesse et aux sports du pays, ajoutant que le gouvernement « prendre des mesures » pour lutter contre le trafic d’être humains.

