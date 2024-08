43 buts inscrits, un seul encaissé : le début de saison fou du Kaya FC aux Philippines

Le sens du but, le vrai.

Alors que la saison se termine pour la plupart des clubs européens, le championnat des Philippines ne fait que commencer. Et c’est déjà une folie. Le Kaya FC s’est emparé de la première place ce mercredi après un succès 9-0 contre Tuloy. Un tarif maison, puisque leur dernier match s’était conclu sur le même résultat. Un quasi sans-faute depuis le début de saison (6 victoires, 1 nul), avec des chiffres délirants : 43 buts marqués et un seul encaissé, pour le club de Makati, qui se trouve dans la banlieue de Manille.

Plus tôt dans la saison, les Jaune et Noir ont par exemple infligé un 12-0 au Don Bosco Garelli F.C. Un festival de buts auquel contribue largement l’ailier gauche philippin Javier Augustine Gayoso, auteur de… 17 caramels, dont un septuplé lors de la dernière rencontre face à Tuloy, en toute simplicité. Lors de la saison 2022-2023, le Kaya FC avait remporté le championnat philippin avec une différence de buts de 50, pour 70 buts inscrits contre 20 concédés. Cette année, le record devrait probablement être battu.

Jarvey Gayoso went on a scoring spree for Kaya! He scored 7️⃣ out of the 9️⃣ goals against Tuloy FC 🤐

8’ 41’ 45’ 45e+2’ 56’ 64’ 75’

7 goals in 75 minutes. Bro is smurfing 🤣#PFL2024#JarveyGayoso#KayaFC pic.twitter.com/4ia2xfKaIf

— The Full-Time Score (@theftscore) May 29, 2024