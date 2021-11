« Si je vois Le Graët, je lui montre mes fesses »

Pour la première fois depuis 26 ans, les équipes fanions d'En Avant Guingamp et du Stade briochin se sont retrouvés sur un terrain de football à l'occasion du huitième tour de Coupe de France. Un match comme un autre après plus de deux décennies passées sans se croiser ? Un peu, même si la fête des voisins a également réveillé des douloureux souvenirs dans le camp briochin. On y était.

« On n'en veut pas à Guingamp, on en veut au père Noël, c'est lui qui nous a descendus. »

Pour les Briochins, le père Noël est une ordure

Des rivaux et des copains

« Chez les jeunes, on ne ressent pas trop la rivalité, on ne se rend pas compte, c'était à l'époque. »

« Vingt-six années se sont écoulées, Stade briochin où t'étais passé ? »

« En Ligue 2, on n'a plus un seul derby à se mettre sous la dent. Ça fait du bien de voir un peu d'animosité, on a besoin d'avoir une petite guéguerre. »

Par Clément Gavard, à Guingamp

Tous propos recueillis par CG.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En se baladant autour du stade de Roudourou en ce début de samedi après-midi pluvieux, rien ne laisse présager qu'un match spécial doit se jouer dans l'antre guingampaise dans un peu moins de deux heures. L'unique stand de galettes saucisses et de sandwichs en tout genre est quasiment désert, alors que les premiers supporters pressés attendent l'ouverture des grilles en tentant de trouver un abri ou un bout de parapluie dès qu'une grosse averse pointe le bout de son nez. Un peu plus loin, d'autres fidèles profitent de l'avant-match au Lapin rouge, le bar emblématique des supporters guingampais, où il faut logiquement montrer patte blanche en présentant son pass sanitaire., balance un fan légèrement éméché en direction d'une bande de septuagénaires débarquant sur la terrasse du troquet. La réponse est bien sûr positive, même si l'inverse n'aurait pas non plus été gênant : entre les écharpes rouge et noir, ils sont plusieurs à arborer les couleurs jaune et bleue de Saint-Brieuc. La preuve que la rivalité entre les deux camps n'est pas aussi forte qu'on aimerait le dire ? Possible, même si le match difficilement remporté par Guingamp (1-0) a pu réveiller quelques douloureux souvenirs.Pour la première fois depuis 26 ans, les équipes fanions des deux clubs séparés par une trentaine de kilomètres et un tas d'autres choses ont vu le tirage au sort de la Coupe de France les réunir sur un terrain de football à l'occasion du huitième tour de la compétition., balance JP, accompagné de plusieurs copains quadragénaires restés fidèles au Stade briochin depuis toutes ces années. Pour mieux comprendre les griefs de ces acharnés, il faut remonter au mois de mars 1997, quand la liquidation judiciaire de la section professionnelle du Stade briochin est prononcée en raison d'un déficit de 7,5 millions de francs. La conséquence d'une mauvaise gestion, mais également le résultat de la machination d'un homme, selon de nombreux fans briochins : Noël Le Graët , lancent en chœur JP, Gueg, Jérôme, Nico et Francky, entre deux gorgées de bière au fond du Lapin rouge.(de 1995 à 2008, NDLR)Une histoire renforcée par le statut de président de la Ligue nationale de football de Le Graët à l'époque, ainsi que par l'identité du président du tribunal de commerce, Gérard Le Bourhis (ancien joueur et patron du club de foot de Saint-Brieuc, mais aussi ami fidèle de Le Graët) qui avait prononcé la liquidation du club briochin. Une version toujours démentie par l'actuel président de la FFF, qui n'a pas mis les pieds à Roudourou pour assister aux retrouvailles., prédisait Jérôme avant la rencontre.JP reprend la parole :Cet épisode a en tout cas créé des tensions entre les deux camps, alors que les deux clubs n'avaient eu l'occasion de se croiser qu'à deux reprises dans le monde professionnel lors de leur saison commune en deuxième division en 1994-1995 (deux succès de l'EAG), en plus d'une poignée de rencontres en Coupe de France., poursuit JP.Guingamp et Saint-Brieuc ne jouent pas dans la même cour, même si le club de la préfecture des Côtes-d'Armor a fait son retour au troisième échelon en 2020, se rapprochant tout doucement d'En Avant. Surtout, la rancœur tenace de certains anciens ne trouve pas écho dans le camp d'en face., glisse Jean-Pierre, 72 ans, qui cherche toujours son nom sur le mur des Kalon.Chez les plus jeunes, on connaît les traditions et les antécédents entre les deux camps, bien qu'ils ne l'aient pas vécu., pose Antoine, 25 ans et l'écharpe des Griffons nouée autour du cou.Son pote Valentin, qui assiste à tous les matchs de Saint-Brieuc à Fred-Aubert, confirme :Au Lapin rouge, l'heure est aux pronostics, mais aussi aux dernières gorgées : le match doit débuter dans moins de trente minutes. Il n'est pas question de manquer le début des hostilités.À l'intérieur de l'enceinte guingampaise, les tribunes dégarnies viennent rappeler que la rivalité n'est plus trop d'actualité, même si le coach Stéphane Dumont dira après la rencontre avoirdans l'engagement mis par les deux équipes. Sur le terrain, ils étaient plusieurs Briochins passés par l'EAG, Kerbrat en tête. La hiérarchie a finalement été respectée au tableau d'affichage, mais la division d'écart n'a pas toujours semblé évidente sur la pelouse, tant les hommes de Didier Santini ont dominé la seconde période., admet Nicolas, tout de même content d'avoir bravé la grêle et le vent glacial pour être de la partie.Un refrain repris plusieurs fois pas le Kop rouge pendant le match.Le principal groupe de supporters guingampais a d'ailleurs mis quelques pièces dans la machine pour peut-être relancer la rivalité, déployant à l'entrée des deux équipes un tifo représentant le département peint en rouge et noir et surplombé par la mention EAG, avant de dévoiler une banderole piquante dans les cinq dernières minutes de la partie :Plusieurs minutes après le coup de sifflet final, la colère provoquée par ce message n'était pas redescendue chez tout le monde., pestait par exemple Daniel Morgand, président du Stade briochin de 1997 à 2000.Chacun espère désormais que les deux voisins pourront se retrouver sur le terrain dans les années à venir, de préférence en Ligue 2, même si ce n'est pas encore gagné pour Saint-Brieuc. En attendant, le foot poursuit son cours en Bretagne : certains comme Antoine ont troqué les couleurs des Griffons contre celles du Stade rennais en se rendant à Lorient dimanche, d'autres seront derrière Guingamp pour la réception de Dijon vendredi prochain. Puis certains, comme le septuagénaire Jean-Pierre, dont les petits-enfants suivent les aventures de Guingamp de New York ou Singapour, ont des drôles de rêves :Voilà un bon moyen de ne plus avoir à attendre 26 ans pour assister au derby costarmoricain.