Brésil : Il célèbre son but en montrant ses fesses

Emerson Carioca faz, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que coloca o Sampaio Corrêa na Série A do Carioca pela primeira vez na história. Ato contínuo, provoca membros da diretoria e comissão técnica do Maricá, no Estádio Alzirão, tirando o short. Acredite se quiser. pic.twitter.com/PiigaYb5GJ — Gabriel Farias (@gabrielfariasfc) December 9, 2020

Et la lune s'est moquée de moi...Emerson Carioca a fait le show en demi-finale de la deuxième division du championnat carioca. L'attaquant de Sampaio Corrêa a offert la victoire à son équipe contre Maricá (1-2). Un but inscrit sur coup franc et célébré gaiement par l'intéressé. Celui-ci a en effet choisi de baisser son pantalon en direction du camp adverse. Un geste qu'il a expliqué par les provocations subies lors de cette double confrontation, et pour lequel il s'est ensuite excusé.Il aura donc fini par retrouver la raie-son.