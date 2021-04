Bon bah voilà, bienvenue nouvelle Ligue des champions

Cela devrait être annoncé lundi. À l’issue d’une réunion entre l’UEFA et les membres de l’ECA, la nouvelle mouture de la Ligue des champions a été acceptée et devrait voir le jour dès 2024. Après plusieurs mois de tensions et de négociations, c’est la fin du feuilleton. On est passé près d’une Superligue et on va finalement avoir une méga-compétition. Mais à quoi ressemblera-t-elle précisément ?

Nouvelle Ligue des champions : mode d’emploi

Plus de matchs donc plus d’argent

Par Pierre Rondeau

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, tout le monde s’attendait à voir apparaître du changement, un nouveau monde basé sur plus d’inclusion, plus de partage et plus de solidarité. Tous les clubs européens ont frôlé la faillite, ont cumulé des pertes colossales chiffrées à plusieurs milliards d’euros et le discours était alors tourné vers un changement de paradigme, vers une révolution « éclairée » . De notre côté, nous supporters, nous nous imaginions voire débarquer des réformes structurelles, des rééquilibrages sportifs et des ralentissements dans les dépenses fastueuses des clubs. Plus personne ne pouvait imaginer, à l’heure des plans de relance des gouvernements européens et des luttes contre le chômage de masse, voir des joueurs vendus à coups de centaines de millions d’euros. Il fallait que ça cesse.Mais bon, ce n’était pas vraiment dans l’intention des dirigeants du ballon rond. Ces derniers, qu’il s’agisse des instances ou des clubs, ont plutôt cherché des solutions pour maintenir et pérenniser leurs modèles économiques, les protéger et les renforcer. Rapidement, alors que la rumeur persistait depuis de longues années, le projet de Superligue européenne, compétition fermée et privée, est ressorti, avec l’entrain et l’engagement du Real Madrid, de la Juventus ou de Manchester United. Il fallait trouver une solution pour, de nouveau, gagner de l’argent, et beaucoup d’argent. En face, l’UEFA, inquiète d’une perspective de sédition, a alors ressorti de ses tablettes ses projets de réforme de la C1, notamment un particulier « modèle Suisse » , travaillé en coulisses depuis quelque temps, mais jamais sérieusement envisagé jusqu’ici. Il faut dire que l’instance européenne ne pouvait pas prendre le risque de se séparer de sa compétition ô combien lucrative, lui rapportant plus de 2 milliards d’euros par an. Il fallait la protéger et la sécuriser.Si les grands clubs perdaient de l’argent et voulaient assurer leurs arrières, plutôt que de les laisser partir en solo dans une Superligue, l’UEFA a donc décidé de leur offrir sur un plateau d’argent la réforme de la Ligue des champions. Plus intense, plus compétitive, plus intéressante et surtout plus lucrative. Et après des mois de négociation, sur les droits commerciaux, les droits financiers, sur la question du partage des richesses et des modalités de participation, on devrait arriver à la conclusion : ce projet va voir le jour à partir de la saison 2024-2025. Le nouveau monde post-Covid sera donc le monde de la croissance et du profit.Et à quoi ressemblera cette nouvelle mouture ? On partira sur 36 équipes, et non 32 comme actuellement. La France, actuellement cinquième à l’indice UEFA, pourra ainsi compter sur la participation de trois clubs plus éventuellement un quatrième, issu des tours préliminaires. Comme voulu par le syndicat des ligues, l’European Leagues, tous les participants seront issus des championnats, via le mérite sportif ; sauf pour 2 invités. En effet, il y aura aussi la possibilité de se qualifier en Ligue des champions grâce à l’indice UEFA si, par hasard, un club bien classé aurait échoué en championnat, comme Lyon septième la saison dernière ou Liverpool actuellement sixième de Premier League.Ensuite, il n’y aura plus, comme aujourd’hui, 8 groupes de 4 en phases de poules, avec 3 matchs aller et 3 matchs retours, mais une poule unique de 36, où chaque club jouera, à chaque fois contre des équipes différentes, 5 matchs à domicile et 5 matchs à l’extérieur. Un système de tête de série permettra d’assurer des rencontres équilibrées et d’assurer des grandes affiches dès le début de la saison. Par exemple, les’est amusé à reproduire un tirage au sort, avec un Bayern Munich adversaire, dès le mois d’octobre, de la Juventus, du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund.Le classement se construit sur cette poule et les huit premiers sont qualifiés directement en huitièmes de finale. Quant aux équipes classées de la 9place à la 24, elles joueront des play-offs d’accession en janvier, sur match aller-retour : le 9jouera contre le 24, le 10jouera contre le 23, le 11jouera contre le 22, et ainsi de suite... Les gagnants rejoindront les huitièmes et les perdants seront relégués en Ligue Europa. La suite est la même qu’actuellement, avec les huitièmes, des quarts et des demis en aller-retour puis une finale sur terrain neutre.Selon un officiel de l’UEFA interrogé, ce système assurera une égalité des chances entre chaque participant.[...]. On pourra néanmoins rétorquer que cettene se fera pas dans l’intérêt des joueurs, jamais entendus ni interrogés jusqu’ici. Une équipe victorieuse, alors qu’elle joue aujourd’hui 13 matchs, pourra, au maximum, en jouer 19, en passant par les play-offs. Mais bon, qui dit plus de matchs et plus de participants, dit plus de visibilité, plus de diffusion, donc plus de droits TV et plus de partenariats commerciaux, plus d’argent en gros. Bienvenue dans le nouveau monde...