Bernardo Silva : « Le Real a fait beaucoup avec pas beaucoup »

Une histoire de détails ?Il aura fallu laisser une demi-occasion à Karim Benzema, une course latérale étrange d’Aymeric Laporte et une main dans la surface de réparation sur un coup franc pour voir le Real Madrid marquer trois buts à Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions (4-3) . Et forcément, ça agace Bernardo Silva au micro de Canal + au cout de sifflet final :Le buteur et homme du match tente de trouver des réponses à ce résultat, peut-être miraculeux pour les Madrilènes. Et en plus d’assurer que Benzema et Vinicius leur ont fait très mal, il confie ne pas être surpris de ce genre de scénario., conclut le pensionnaire de Manchester.La force des plus grands.