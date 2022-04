Benzema : « On n’a rien lâché, c’est la recette des grandes équipes ! »

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand le roi parle, on l’écoute.. Voilà comment Karim Benzema a tenté de décrypter à chaud cette demi-finale aller complètement folle et la victoire de Manchester City 4-3 face au Real Madrid . Toujours au micro de Canal +, le double buteur du soir a expliqué comment les Madrilènes ont réussi à sortir la tête de l’eau :Quant au Ballon d’or, Benzema a expliqué être concentré sur les trophées collectifs. Et non, il n’échangera pas le précieux graal contre la Liga et la Ligue des champions.