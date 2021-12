Benzema offre les trois points au Real Madrid face à l'Athletic

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Alaba, Militão, Vázquez (Nacho, 80e) - Modrić (Valverde, 70e), Casemiro, Kroos (Camavinga, 80e) - Vinícius Júnior, Benzema, Asensio (Rodrygo, 64e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Athletic Club (4-4-2) : Simón - Lekue (de Marcos, 46e), Núñez, Álvarez, Balenziaga - Zarraga, Dani García (Vesga, 82e), Vencedor (Nico Williams, 63e), Muniain (Berenguer, 70e) - Raúl García (Sancet, 70e), Iñaki Williams. Entraîneur : Marcelino.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Reporté depuis octobre en raison de la longue trêve internationale sud-américaine, le match en retard de la neuvième journée entre le Real Madrid et l'Athletic Club a souri aux hommes de la capitale (1-0).Privés de ballons à Santiago Bernabéu, les Basques ont profité du moindre contre pour respirer. Lancé dans le dos d'Éder Militão, Iñaki Williams a ainsi pris le Brésilien de vitesse, sans pour autant cadrer sa reprise (23) suivi de Raúl García, lui également démarqué, qui a vu son coup de casque être capté par un Thibaut Courtois excellement placé (27). Longtemps brouillons, lesont finalement fait sauter le verrou rouge et blanc, peu avant la mi-temps. À la conclusion d'un magnifique mouvement collectif et d'une frappe manquée de Luka Modrić, Karim Benzema n'a en effet eu besoin que de déposer le cuir au fondpour libérer les siens.Car après la pause, ce sont bien les Lions qui ont su prendre les choses en main. Mikel Balenziaga, de la tête, a d'abord fait frissonner Courtois (69), avant qu'Ohian Sancet ne secoue les mains fermes du portier belge (76). Un Madrid petits bras, bombardé de toutes parts et sauvé à six minutes du terme par Militão, venu sortir, sur sa ligne, la déviation de Mikel Vesga (84). Coup de chaud à Chamartín.Le Real Madrid prend donc sept points d'avance sur l'Atlético en tête du classement, avec une journée en plus, et voit Benzema conforter sa position de meilleur buteur du championnat (douze pions). De l'autre côté, l'Athletic stagne au huitième rang.