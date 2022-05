Benzema élu meilleur joueur de la saison en C1

UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Ligue des champions Team of the Season #UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) May 31, 2022

La saison de la moisson débute pour KB9.Vainqueur de sa cinquième Ligue des champions ce samedi contre Liverpool (0-1), le Français a été élu meilleur joueur de la compétition par l’UEFA. Il termine également meilleur buteur avec un total de 15 réalisations.Benzema fait évidemment partie de l’équipe type de la C1. Tout comme ses partenaires Modrić, Courtois et Vinicius Junior, élu d’ailleurs meilleur jeune dans la foulée. Pourtant éliminé par les Madrilènes dès les huitièmes, Kylian Mbappé se glisse dans le trident offensif. Six pensionnaires de Premier League complètent l’équipe : Van Djik, Alexander-Arnold, Fabinho et Robertson pour Liverpool, Rüdiger côté Chelsea et De Bruyne pour City.Onze raisons de cauchemarder la nuit.